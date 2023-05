© Emma McIntyre/Getty Images



Im Kino konnte man Marisa Tomei zuletzt erneut als Peter Parkers Ersatzmutter Tante May in "Spider-Man: No Way Home" sehen. Im wahren Leben kann sich die Schauspielerin diese Rolle nicht vorstellen: "Ich verstehe nicht, warum Frauen Kinder haben müssen, um als vollständige menschliche Wesen gesehen zu werden", sagte sie einst in einem Interview.