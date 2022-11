© Evening Standard/Getty Images



Diese Hollywood-Ikone wollte wohl wirklich keine sein: Greta Garbo (1905 - 1990) ging schon im Alter von 36 Jahren in den Ruhestand. Obwohl sie sogar den Wandel vom Stumm- zum Tonfilm erfolgreich mit vollzogen hatte. Die gebürtige Schwedin hatte sich im Rampenlicht nie so richtig wohlgefühlt und lebte zurückgezogen in New York und in der Schweiz.