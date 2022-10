© 2017 Getty Images/Charles McQuillan



Er ist wahrscheinlich der am schlechtesten frisierte Ritter aller Zeiten, an Tugendhaftigkeit aber mangelt es ihm nicht: Der Rockmusiker und Aktivist Bob Geldof, der am 5. Oktober seinen 70. Geburtstag feiert, wurde 1986 zum "Knight Commander" ernannt. Den Titel "Sir" darf er, ähnlich wie Bono, als Ire nicht tragen. In den Medien wird dennoch oft der Name "Sir Bob Geldof" verwendet.