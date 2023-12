© 2023 AMC Film Holdings LLC



Sie sind einfach nicht totzukriegen: Ein neuer "The Walking Dead"-Ableger dreht sich um Rick (Andrew Lincoln) und Michonne (Danai Gurira). Im Serienfinale der Mutterserie deutete sich an, dass Michonne auf der Suche nach ihrem totgeglaubten Mann ist. Ursprünglich hatte AMC geplant, die Geschichte in drei Filmen zu erzählen, nun folgt "The Walking Dead: The Ones Who Live" (ab 26. Februar, MagentaTV) in Serienform.