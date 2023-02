© WireImage / Theo Wargo / Getty Images



2002 blieb kein Auge trocken: Ein knappes halbes Jahr nach 9/11 rührte U2 Footballfans in aller Welt zu Tränen. Bono und seine Kollegen sangen den Titel "Where the Streets Have No Name", während im Hintergrund auf einer XXL-Leinwand die Namen der Opfer des Terroranschlags eingeblendet wurden.