© MDR/MadeFor/Steffen Junghans



Einen ähnlichen Schock gab es am Neujahrstag 2021 im elften Weimar-"Tatort": Christian Ulmens Ermittler Lessing kam bei einer Schießerei ums Leben - was Kollegin Dorn (Nora Tschirner) und die Zuschauer aber erst spät realisierten. Denn: Lessing lebte als "Geist" einfach weiter. Spekulation darüber, ob dies in kommenden Folgen so weitergehen würde, unterband Ulmen irgendwann - und erklärte seinen Tod für endgültig. Im September 2021 gab auch Tschirner ihren Ausstieg bekannt. Und das ganz ohne Filmtod.