© Walt Disney



Märchen sind was für kleine Kinder? Von wegen! In "Once Upon A Time" gerät Emma (Jennifer Morrison, rechts) in ein Dorf, das von verwunschenen Märchenfiguren bevölkert ist und mit denen sie schon bald jede Menge Abenteuer erlebt. Mit fantasievollen Ideen, komplexem Drehbuch und vielen gelungenen Überraschungen bringt die spannende Serie die Helden unserer Kindheit zurück!