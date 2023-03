Diese Todesfälle erschütterten die Musikwelt

© Rich Fury/Getty Images



Seit 1997 war er Teil der Foo Fighters, mit Taylor Hawkins and the Coattail Riders gründete der Schlagzeuger 2006 seine eigene Band: Taylor Hawkins galt als einer der besten Rock-Drummer der Gegenwart. Er starb am 25. März 2022 in einem Hotelzimmer in Bogotá, eine genaue Todesursache wurde nicht bekannt. Bei einer ersten Untersuchung fand die Polizei allerdings Spuren von verschiedenen Drogen und Antidepressiva in seinem Blut.