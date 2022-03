Diese Todesfälle erschütterten die Pop-Welt

© Simone Joyner/Getty Images



Laut, schrill, kompromisslos: So wurden The Prodigy in den 90-ern zu internationalen Superstars. Kein anderes Bandmitglied verkörperte das Prodigy-Feeling nach außen hin so sehr wie Keith Flint. In den Nachrufen war oft von einer Ikone, von einem Rockstar der Moderne die Rede. Keith Flint starb am 14. März 2019 mit 49 Jahren in Essex - er hatte sich erhängt. Bei der öffentlichen Trauerfeier gab es eine zwei Kilometer lange Fan-Pozession.