Ein berühmtes Mutter-Tochter-Gespann: Debbie Reynolds wurde in den 50er-Jahren dank Musicals wie "Singin' in the Rain" zum Hollywood-Star, ihre Tochter Carrie Fisher (Bild) trat in ihre Fußstapfen und wurde durch ihre Rolle als Prinzessin Leia in den "Star Wars"-Filmen berühmt. Am 23. Dezember 2016 brach Fisher auf einem Flug von London nach Los Angeles zusammen und starb vier Tage später.