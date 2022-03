© ZDF / NMF Helmut Ringelmann



Horst Tappert (1923 - 2008): Sie kennen ihn in der Mongolei, in Shanghai, in Indonesien und in Australien. Die ZDF-Krimis mit Kommissar Derrick (Horst Tappert, rechts) und seinem Assistenten Klein (Fritz Wepper) waren in über 100 Ländern rund um den Erdball zu sehen. Tappert gehörte zu den populärsten und beliebtesten Serienschauspielern seiner Zeit.