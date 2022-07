© iStock / Martysjahlushyk



Apropos Nudeln: Sobald die Teiglieblinge gar sind, müssen Sie das überschüssige Kochwasser entfernen. Dafür eignet sich das Nudel- oder Küchensieb: Am besten wählen Sie eines mit einem flachen Boden. So können Sie es sicher direkt in der Spüle platzieren und den Topfinhalt hineinschütten. Das Kochwasser läuft durch die Löcher ab, die Nudeln bleiben im Sieb. Am Ende noch einmal kräftig schütteln: Fertig!