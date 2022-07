© iStock/golibtolibov



In der Schale von Bananen steckt viel Kalium, was zum Beispiel Rosen sehr gut schmeckt. Wenn die Banane Bio-Qualität hat, können Sie die Schale daher zu Dünger machen. Zerkleinern Sie sie hierfür mit einem Messer oder auch in einer Küchenmaschine und lassen Sie sie lufttrocknen. Mischen Sie danach einfach das Ergebnis unter die obere Erde bei der Pflanze.