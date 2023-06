© Netflix



In "The Irishman" erzählt Scorsese vom Aufstieg und Fall des Mafiakillers und Gewerkschaftlers Frank Sheeran (Robert De Niro), von dessen ersten Schritten hinein in die Illegalität bis hin zu seinen letzten Tagen in einem Altenheim. Für die drei Zeitebenen, in denen "The Irishman" spielt, wurde der Hauptdarsteller De Niro am Computer älter beziehungsweise jünger gemacht ...