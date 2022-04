© iStock/bhofack2



Grünkern, als Sonderform des Dinkels, wird das halbreif geerntete und künstlich getrocknete Dinkelgetreide genannt. Vor allem als Beilage in würzigen Suppen oder in Gemüse-Aufläufen schmeckt Grünkern hervorragend, ebenso in Form von Bratlingen oder als energiereiche Zutat in Salaten. Dafür werden die Körner vor der Verarbeitung am besten über Nacht in Wasser eingeweicht.