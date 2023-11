© RTL / Markus Hertrich



Melanie Schmitt (27) "kann echt was", weiß Buschi. In der Tat, die gebürtige Heidelbergerin wurde Ende 2022 die erste Deutsche Ninja-Meisterin und hüpfte schon bei "Big Bounce" (RTL) über die Trampoline. Bei NWG ist sie so selbstsicher, dass sie den Moderatoren schon vor dem vorletzten Hindernis zuwinkt. Wenig später feiert sie am Buzzer.