Tannenzapfen sind eine wundervolle Deko, wobei der Spaß schon beim Sammeln in Wald oder Garten anfängt. Wenn Sie die Zapfen bemalen wollen, lassen Sie sie gut trocknen. Doch auch "natur" sind sie ein Blickfang. Legen Sie die Tannenzapfen in eine Schale, verteilen Sie sie auf der Dinner-Tafel neben Kerzen oder befestigen Sie sie mit einer Schleife an Fenster oder Baum.