© Getty Images/Stephen Lovekin/Mike Marsland



Zugegeben: Diese beiden Damen pflegen heute einen anderen Look und ähneln sich nicht mehr so deutlich. Doch vor etwa zehn Jahren, als Zooey Deschanel (links) erstmals in "New Girl" bezauberte und Popstar Katy Perry sich noch in ihrer Pinup-Girl-Phase befand, konnte man die beiden für Doppelgängerinnen halten.