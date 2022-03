© Cindy Ord/Getty Images for NYCWFF



Nicht Zwillinge, sondern Halbzwillinge bekamen "How I Met Your Mother"-Star Neil Patrick Harris (rechts) und sein Ehemann David Burtka (zweiter von links) im Oktober 2010. Wie das geht? Der Leihmutter von Gideon Scott (links) und Harper Grace wurden zwei Eizellen eingesetzt - die eine befruchtet von Burtka, die andere von Harris. Welches seiner Kinder auch biologisch seins ist, will der Schauspieler nicht wissen: "Ich liebe sie beide grenzenlos", begründete er diese Entscheidung in einer US-Talkshow.