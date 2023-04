© WDR/Ester.Reglin.Film/Martin Rottenkolber



Peter Faber (Jörg Hartmann) wird in seinem 24. Dortmunder "Tatort: Love is Pain" wieder "einfacher" Mitarbeiter der Mordkommission. Die vielleicht größte "Sensation" in einem diesmal überraschend traditionellen Fall eines eigentlich innovativen Autorenteams. Gesucht wird ein Täter, der seine Verbrechen offen vor der Kamera zeigt.