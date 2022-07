© Andreas Rentz/Getty Images for Langnese Magnum



Mit seinen 1,89 Meter Größe - plus High Heels natürlich - stolzierte Bruce Darnell einst als Runway-Coach bei "Germany's Next Topmodel" über den Laufsteg. Seitdem ist der gebürtige Amerikaner nicht mehr aus dem deutschen TV wegzudenken. Am 19. Juli feiert er seinen 60. Geburtstag. Doch wie wurde aus einem Fallschirmjäger ein Model- und anschließend "Supertalent"-Coach?