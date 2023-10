© RTL



"The Beast is back!" Arleen Schüßler schrieb in Staffel 4 als erste "Last Woman Standing" deutsche Ninja-Geschichte. Seither zählte sie stets zu den Favoritinnen, erreichte aber nicht mehr das Finale. Das will sie heuer wieder ändern - und sie ist in Top-Form. "Lockerer, weniger verbissen", lobt Buschi. Als Arleen buzzert, gesteht er: "Ich hab Gänsehaut."