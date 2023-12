© Taylor Johnson



"I'm fucking sick and tired of shit fucking shit": In der Show "The Osbournes" verbrachte Ozzy Osbourne viel Zeit damit, die Häufchen seiner Hunde wegzuputzen, die sich überall im Haus verteilten. "I live in an eight million dollar turd", klagte Ozzy entnervt. Genervt waren auch viele Fans: Sie fanden, dass ihr Held mit der Doku-Soap zur Witzfigur verkam.