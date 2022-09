© ZDF



"Wunderschön", säuselte Lichter bei dem Anblick der "DKW Hummel" und fragte ungläubig: "So was gibt man doch nicht weg!" Das Moped hatte der Vater von Peter 1958 gekauft und dann weiter vererbt. "Das Moped ist also aus erster Hand, aber bei mir steht es nur in der Garage", gab der Verkäufer zu. Vor fünf Jahren wurde das Fahrzeug aber gewartet.