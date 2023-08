© RTL / Bernd-Michael Maurer



Tillman Schulz schloss 2012 eine Ausbildung zum Bankkaufmann ab. Anschließend stieg er in das mittelständische Familienunternehmen ein - und das bereits in dritter Generation. Nur zwei Jahre später stampfte er seine eigene Firma Motido aus dem Boden. In die Höhle bringt der Löwen-Jungspund also seine Expertise aus den Bereichen Food, Gesundheit und Sport Nutrition mit.