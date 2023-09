© Studiocanal GmbH / Murray Close



Vor ein paar Jahren waren Verfilmungen Jugend-affiner Sci-Fi-Stoffe extrem in Mode, man denke etwa an "Die Bestimmung" und "Maze Runner". Am längsten wird aber sicher die vierteilige "Tribute von Panem"-Reihe (basierend auf Büchern von Suzanne Collins, mit Jennifer Lawrence) in Erinnerung bleiben. Die Grundidee: In einer totalitären Gesellschaft entsenden einzelne Dörfer regelmäßig ihre Teenager, die sich dann bei den "Hungerspielen" einen Kampf auf Leben und Tod liefern.