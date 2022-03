Durch die Jahre mit Barbra Streisand

© Silver Screen Collection/Getty Images



Ein wilder Ritt. 1972 war Barbra Streisand (mit Ryan O'Neal) in der Screwball-Kömodie "Is' was, Doc"? (Regie: Peter Bogdanovich) zu sehen. Der Film, der zu Streisands populärsten Leinwand-Arbeiten gehört und heute als Klassiker gilt, ist inzwischen genau 50 Jahre alt - "Is' was, Doc?" kam am 10. März 1972 in die US-Kinos.