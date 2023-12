© Amazon MGM Studios



Von "Big Little Lies" bis "The Undoing": Serien mit Nicole Kidman erwiesen sich in den letzten Jahren als spannungsgetriebene Rätsel in privilegiertem Umfeld. Auch "Expats" (ab 26. Januar, Prime Video) scheint da keine Ausnahme zu machen. Im Mittelpunkt stehen drei US-Amerikanerinnen in Hongkong, deren Schicksale nach einer Familientragödie verhängnisvoll kollidieren.