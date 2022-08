© Getty Images



Dustin Hoffman im Jahr 1967 - da stand er noch ziemlich am Anfang. 1961 und 1963 tauchte er für zwei Folgen in der TV-Serie "Gnandenlose Stadt" auf, sein Fokus lag in den frühen 60-ern aber noch auf dem Theater - schon 1961 gab er in "A Cook for Mr. General" sein Broadway-Debüt. In der Komödie "Der Tiger schlägt zurück" (1967) ergatterte er dann seine erste größere Filmrolle, kurz darauf folgte auch schon der erste ganz große Hit ...