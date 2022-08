© McCarthy/Getty Images



Ob als Pokerspieler in "Cincinnati Kid", als Matrose in "Bullitt" oder als Schlitzohr "Thomas Crown": Niemand spielte den klassischen Einzelgänger so lässig wie Steve McQueen. Er galt in Hollywood lange Zeit als unangefochtener "King of Cool" - nicht nur aufgrund seiner schicken Outfits und seiner Liebe zum Motorsport.