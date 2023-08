© ARTE / © 1976 (renewed 2004) Columbia Pictures Industries



Kurz nach seinem Oscartriumph begann Robert De Niro eine Wochenend-Karriere als Taxifahrer in New York - natürlich in Vorbereitung auf seine Rolle in Scorseses "Taxi Driver" (Montag, 14.8., 20.15 Uhr, ARTE).