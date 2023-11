© RTL



Im Pott stellte sich Marie in dieser Woche einer reinen Männerrunde - bei der Dortmunder Edition von "Das perfekte Dinner" (VOX). "Es gibt heute auf jeden Fall was für die Hüften", kündigte die Henne im Korb an Tag 1 an. "Ich habe für heute sechs Pakete Butter geholt und eineinhalb Liter Sahne. Es wird schmecken."