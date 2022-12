© Paramount



Der Italiener Marco Nobili, früher bei Netflix verantwortlich für den spanischen und lateinamerikanischen Mark, leitet den Streamingdienst Paramount+, was dessen Aktivitäten außerhalb Amerikas betrifft. In Deutschland, Österreich und der Schweiz startet das neue Angebot des Medienkonzerns Paramount Global am Donnerstag, 8. Dezember.