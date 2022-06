© iStock / serezniy



Besonders an rohen Lebensmitteln fühlen sich Bakterien pudelwohl. Mit Vorliebe besiedeln sie Fisch, Fleisch, Kräuter, Gemüse oder Obst. Schneller, als Sie vielleicht glauben verteilen sich die Keime in der Küche - vom Fleisch aufs Schneidebrett und schon sind sie im Salat. In der Galerie zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Küche keimfrei halten ...