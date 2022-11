© 2021 Paramount+



Obwohl in Kingstown die Strafverfolgung so präsent ist wie kaum anderswo in den USA, regieren in der Thrillerserie "Mayor of Kingstown" (ab 8. Dezember, Paramount+) Korruption, Brutalität und Klüngelei. Die Fäden in diesem toxischen Geflecht ziehen die Brüder Mike (Jeremy Renner, Bild) und Kyle McLusky (Taylor Handley).