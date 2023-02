© ZDF / Svea Pietschmann.



Unter dem Titel "Krieg, Krisen, Koalition - wie gut führt der Kanzler?" will Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstag, 23. Februar, im ZDF-Talk "maybrit illner" auf die Ängste und Sorgen in der Bevölkerung eingehen. Das Gespräch wird ab 17 Uhr live gestreamt. Linear erfolgt die Ausstrahlung um 22.15 Uhr im ZDF.