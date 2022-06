© iStock / www.industrieblick.net



Kaufen Sie Käse oder Wurst an der Frischetheke, wird es meist einzeln in viel zu viel Plastik verpackt. Nehmen Sie Ihre eigene Frischhaltedose oder Edelstahl-Box mit und fragen Sie die Mitarbeiter an der Theke, ob sie die Waren direkt in Ihre Behälter legen können.