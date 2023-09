© People Image / Manuel Tilgner



"Wir sind sehr stolz auf die wunderbare Erfolgsgeschichte von Romance TV in den letzten 15 Jahren, die ohne Rosamunde Pilcher so nicht vorstellbar gewesen wäre", erklärte Tim Werner, CEO der Mainstream Media AG, bei der Jubiläumsveranstaltung in München. Hinten von links: der Komponist Richard Blackford, Dr. Claus Beling, Alexander-Klaus Stecher, Angelika Milster, Christiane Blum (Programmchefin Romance TV), Barbara Wussow und Moderator Ralph Fürther. Vorne von links: Tim Werner und Moderatorin Lara-Joy Körner.