"Großartig" fand Kümmel die farblich lithografierte Hommage an wichtige Orte: "New York, Paris und Nürnberg", zählte er auf und bei der letzten Stadt lachte auch Lichter herzlich mit. Aber in Nürnberg hatte die bekannte Marke Technofix seit 1922 ihren Hauptsitz, erklärte der Experte. Von dort wurde das Spielzeug in die ganze Welt exportiert.