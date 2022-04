© ProSieben/Julia Feldhagen



Der Dornteufel ist "A Man On A Mission", jedenfalls singt er das Lied von Oh The Larceny. Rea ist sich sicher, dass Mark Keller im Kostüm steckt. Obwohl Ruth schon mal "mit Mark geknutscht" hat, und zwar "für Geld" (in einer TV-Rolle), hat sie viel gesehen und gehört, das für Til Schweiger spreche. Carolin stammelt irgendwas über Torsten Sträter.