© iStock / tomtom022



Das wohl meiste Geld geht für die Location drauf. Investieren Sie daher Zeit bei der Suche. Hochzeitslocations sind meist am Samstag oder an Tagen vor Feiertagen wesentlich teurer als an einem Freitag. Suchen Sie einen Raum, der freie Wahl beim Catering lässt. Einen Saal in einem Restaurant zu mieten bedeutet meist, dass Sie an Essen und Trinken des Wirtes gebunden sind. Ein eigens ausgesuchter Caterer oder Mamas Köstlichkeiten kosten wesentlich weniger.