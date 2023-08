Moderator Harry Valérien (links) und Pelé, der damals größte Fußballer seiner Zeit, in der "das aktuelle sportstudio"-Ausgabe vom 26. September 1970. Über 60 Jahre hatte das deutsche Sport-Magazin viele Sportlegenden ihrer Epochen zu Gast. Die Deutschen waren fast alle da. Aber auch viele internationale Stars. In der Galerie blicken wir auf die Geschichte des "sportstudios" zurück.

Box-Idol Muhammad Ali und Karl Mildenberger (rechts) zu Gast bei Moderator Hanns Joachim Friedrichs (links). Am 11. Oktober 1975 kam "The Greatest" ins deutsche TV-Studio, um mit seinem früheren Gegner Karl Mildenberger zu reden. Der Pfälzer Europameister hatte Ali einst einen beherzten Kampf geliefert - und ihm den Sieg schwer gemacht.

Doch nicht nur Fußballern und Boxern gab man in der Sendung Raum: Rekord-Moderator Dieter Kürten 1975 mit den Hochsprung-Ikonen Ulrike Meyfarth und Dick Fosbury (rechts). Der 2023 verstorbene Amerikaner revolutionierte den Hochsprung durch die von ihm erfundene Sprungtechnik, den Fosbury-Flop - bei dem der Springer die Latte rückwärts überquert.

60 Jahre "das aktuelle sportstudio" bedeutet auch einen Blick auf sechs Jahrzehnte Mode und Frisuren. In dieser Folge aus den 70-ern begrüßt Harry Valérien (links) die Fußballer Klaus Toppmöller (zweiter von links) und Herbert Wimmer. Beide mit zeittypischer Lockenpracht!

Sport-Ikonen nahmen sich fürs "sportstudio" (Gesprächs-)Zeit. Weitspringerin, Sprinterin und Fünfkämpferin Heide Rosendahl gewann bei den Olympischen Spielen 1972 in München zwei Gold- und eine Silbermedaille. Die Brillenträgerin war eine der populärsten Sportlerinnen ihrer Zeit. Am 13. Oktober 1973 wurde sie von Moderator Harry Valérien begrüßt.

Viele Moderatoren hat das ZDF-Format erlebt. Darunter einige, die man eher mit anderen Formaten verbindet. So wurde der spätere "Der große Preis"-Moderator Wim Thoelke in den Jahren 1963 bis 1970 als Sportmoderator beim "aktuellen sportstudio" bekannt. Seine Rateshow folgte von 1974 bis 1990. Hier steht er vor einer Litfaßsäule des Jahres 1967.

Am 3. Februar 1973 präsentierte zum ersten Mal eine Frau Sport im deutschen Fernsehen. Carmen Thomas debütierte als Moderatorin der ZDF-Livesendung "das aktuelle sportstudio". Ihr Versprecher "Schalke 05" wurde berühmt. 1974 verließ sie die Sendung wieder.

Auch der Bundeskanzler war schon mal zu Gast beim "aktuellen sportstudio". Hier begrüßte Moderator Hanns-Joachim Friedrichs (links) Willy Brandt am 16. März 1974. Auch sein Nachfolger Helmut Schmidt ließ sich übrigens in der Sendung blicken. Politiker konnten sich hier mal von einer anderen, nämlichen sportlichen Seite zeigen.

Hanns-Joachim Friedrichs begrüßt das Publikum zur einer Ausgabe von "das aktuelle Sportstudio". Nicht nur das Publikum im Saal hatte einen offenen Blick auf jene Technik, mit der eine Fernsehsendung produziert wird. Auch die Zuschauer "zu Hause am Bildschirm" konnten sich ein Bild davon machen, wie Fernsehen "live" funktioniert.

Moderator Harry Valérien durchbricht am 12. April 1975 mit einem Renn-Motorrad eine papierene Torwand. Für Action-Momente wie diesen war "das aktuelle sportstudio" ebenfalls immer wieder gut. Manchmal kam es dabei auch zu kleinen Unfällen. Vor allem, wenn Fußballer Kameras, Scheinwerfer und ähnliches beim Torwandschießen atomisierten.

"das aktuelle sportstudio" ist sogar älter als das ZDF-Sendezentrum auf dem Lerchenberg. Harry Valérien moderiert hier aus dem Studio Eschborn bei Frankfurt. Am 1. April 1963 ging das ZDF auf Sendung. Bis 8. April 1964 sendete man aus Eschborn. Mit einem Umzug nach Wiesbaden und dann nach Mainz fand man schließlich eine dauerhafte Heimat.

Moderatorin Dunja Hayali begrüßt Fredi Bobic. Heute schauen an Bundesliga-Spieltagen knapp zwei Millionen die mittlerweile erst am späten Samstagabend ausgestrahlte Sendung. Früher waren die Quoten klar höher - aber das lag auch an einem anderen TV-Zeitalter ohne Live-Spiele und Senderflut. Dennoch bleibt das "sportstudio" auch nach 60 Jahren Kult.