"Ich wollte dabei sein", erinnert sich Dr. Peter Frey (65) an die Anfänge des "ZDF-Morgenmagazins" in Berlin. "Die große Chance, Anfang der 90-er in Berlin zu arbeiten und dieses einzigartige, aufregende, sich wahnsinnig schnell verändernde Lebensgefühl nach der Wiedervereinigung nicht nur mitzubekommen, sondern auch ein bisschen mitzugestalten", habe damals den Ausschlag gegeben, die Korrespondentenstelle in Washington zu verlassen.