Oft wurden diese Art von Autohupen nachgebaut, erklärte Kümmel. Aber hier handelte es sich um ein Original aus Messing. Das erkannte der Experte bereits an den Lötstellen am Horn. Auch die Montage für die Karosserie wurde schon mehrfach nachgelötet. Vielleicht hing die Hupe aber auch an einer Kutsche oder Motorrad.