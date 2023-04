© 2022 Getty Images/Lintao Zhang



Vom 4. bis 20. Februar finden in Peking die Olympischen Winterspiele statt. Der Austragungsort ist stark umstritten: Menschenrechtsaktivisten schlagen wegen der autoritären Politik Alarm. Auch die Kosten für die Austragung der Winterspiele steigen in enorme Höhen. Das ist besonders tragisch, da viele Sportstätten nur für den einmaligen Einsatz errichtet und anschließend dem Verfall überlassen werden. Während die Maskottchen Bing Dwen Dwen (rechts) und Shuey Rhon Rhon jetzt noch so fröhlich den Besuchern winken, scheint ihr Schicksal besiegelt ...