Die elfte Staffel "The Voice Kids" startet am Freitag zur Primetime bei SAT.1 mit einem bewegenden Auftritt der elfjährigen Fia. Sie performt den Jessi J.-Hit "Flashlight" zusätzlich in englischer Gebärdensprache. Damit rührt sie die Coaches bei den Blind Auditions zu Tränen.