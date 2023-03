© Bettmann / Getty Images



Er schuf - gemeinsam mit dem Liedtexter Oscar Hammerstein II - zahlreiche der berühmtesten Musicals aller Zeiten: Richard Rodgers gewann 1946 den Oscar (für den Filmsong "It Might As Well be Spring"), heimste mehrfach den Tony ein (für Musicals wie "The King And I" und "South Pacific"), gewann 1961 den Emmy für die Musik zu einer Winston-Churchill-Doku und zwei Jahre später den "Bestes Musiktheater"-Grammy für "The Sound of Music".