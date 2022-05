© Getty Images /Jack Taylor



Der Geruch, der beim Kochen von Blumenkohl entsteht, ist zugegebenermaßen nicht wirklich angenehm. Allerdings schmeckt das Gemüse umso besser. Ab Mai hat es Saison, greifen Sie also zu. Denn Blumenkohl ist besonders bekömmlich und reich an Mineralstoffen und Vitaminen. Probieren Sie auch, Blumenkohl roh zu verzehren - so bleiben die gesunden Inhaltsstoffe enthalten und Sie ersparen sich den unangenehmen Koch-Geruch.