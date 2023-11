© iStock/BrianAJackson



Im Winter kann das Putzwasser sehr schnell an der Fensterscheibe fest frieren. Auch der Sommer ist nicht unbedingt der beste Zeitpunkt, um Fenster streifenfrei zu putzen. Heiße Sonnenstrahlen lassen das Wasser sofort verdunsten, was zu Schlieren führt. Optimaler Zeitpunkt für die Reinigung ist der Frühling nach der Pollenzeit, also Ende April.