Hoffentlich haben die Headbanger ihre Nackenmuskulatur in den letzten zwei Jahren gut trainiert - sie werden bis zum Schluss einiges leisten müssen. Am letzten W:O:A-Tag stehen unter anderem Auftritte von As I Lay Dying, Arch Enemy und Life of Agony an, die abschließenden Headliner-Auftritte gehören dann Powerwolf (Bild, 22.30 Uhr, Harder-Stage) und Lordi (0.15 Uhr, Faster-Stage).